Deutschland-Ticket: Für diese Personengruppen könnte es Sonderangebote geben

Düsseldorf – Dürfen Studis, Azubis und Co. bald günstiger fahren? Über mögliche Sonderangebote zum Deutschlandticket für bestimmte Personengruppen sind in Nordrhein-Westfalen noch keine Entscheidungen gefallen.

In NRW herrscht weiter Unklarheit über mögliche Sonderangebote zum Deutschlandticket. © Daniel Bockwoldt/dpa

"Derzeit tagen die entsprechenden Bund-Länder-Arbeitsgruppen zum Deutschlandticket und es finden auch in NRW Gespräche zur Weiterentwicklung der Tickets für Studierende, für Auszubildende und auch der Sozialtickets statt, was wir alles heute schon haben", sagte eine Sprecherin des Umwelt- und Verkehrsministeriums am Mittwoch in Düsseldorf der dpa.

"Wir gehen davon aus, dass wir zum Verkaufsstart die offenen Fragen geklärt haben", fügte die Ministeriumssprecherin hinzu.

Zumindest eins ist den Angaben zufolge aber klar: Tiere wie Hunde können auch mit Deutschlandticket kostenlos mitgenommen werden.

Die großen Verkehrsverbünde in NRW äußerten sich ähnlich. Sie sind nach Angaben eines Sprechers zu möglichen Sonderangeboten für bestimmte Personengruppen im Austausch mit dem Land NRW.