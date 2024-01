Verkehrsminister reicht's! Probleme bei Metronom nehmen Überhand

Auf den Metronom-Strecken gibt es große Probleme. (Archivbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Dazu habe der Aufsichtsrat der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) die Geschäftsführung in einer Sondersitzung am Dienstag ermächtigt, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Hannover mit.

Bis Ende Februar solle ein entsprechender Vertrag erarbeitet werden. Ziel sei es, den bestehenden Vertrag zum Juni 2026 aufzuheben und die Strecken dann neu auszuschreiben und einem anderen Betreiber zu übergeben.

Betroffen sind die wichtigen Strecken Hamburg–Bremen, Hamburg–Lüneburg–Uelzen, Uelzen–Celle–Hannover und Hannover–Northeim–Göttingen. Die Bahngesellschaft Metronom, die die Strecken im Auftrag der LNVG bedient, konnte den Verkehr zuletzt wegen Personalmangels nur eingeschränkt sicherstellen.

Seit Ende August 2023 gelten Ersatzfahrpläne mit weniger Fahrten, die jüngst bis zum 29. Juli verlängert wurde. Es gebe "große Probleme in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit des Angebots", hieß es nun in der Mitteilung des Ministeriums. Dies habe den Beschluss des Aufsichtsrats notwendig gemacht.