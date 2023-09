Wirbel um Nancy Faeser: Wurden Stellen im Ministerium ohne Ausschreibung besetzt?

Nancy Faeser (53) soll Posten im Innenministerium ohne Ausschreibung vergeben haben. © Carsten Koall/dpa

Laut einem Bericht von Bild sollen acht Stellen im Innenministerium rechtswidrig besetzt worden sein.

Dabei soll es sich nach Informationen von Bild um "Einsatzgebiete in der Leitungsabteilung und den Fachabteilungen Migration und Digitalisierung" handeln.

Die Posten sollen ohne Ausschreibung besetzt worden sein, was bereits der Parlamentarische Staatssekretär Johann Saathoff (55, SPD) in einem Schreiben im Mai 2023 festgestellt haben soll.

Darin steht: "Im BMI erfolgte in acht besonderen Einzelfällen aus Gründen der Personalplanung und des Personaleinsatzes die Besetzung ohne Ausschreibung, davon in vier Fällen auf Ebene der Unterabteilungsleitung (Besoldungsgruppe B 6), in drei Fällen auf Ebene der Referatsleitung (A 15) und in einem Fall auf Referentenebene (A14)".