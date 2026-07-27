Iran verhandelt derzeit nicht mit USA: Warum fallen die Spritpreise trotzdem?

Deutschland - Der stark sinkende Ölpreis kommt bisher nur minimal bei den Autofahrern an. Am Montagvormittag deuteten die Preise leicht nach unten, wie der ADAC mitteilt. Davor war der Preis für Super E10 bereits über das Wochenende etwas niedriger.

Die Spritpreise sorgen derzeit bei vielen für schlechte Laune. © Sebastian Kahnert/dpa

"Der rückläufige Ölpreis scheint also langsam bei den Kraftstoffpreisen anzukommen", sagt ein Sprecher des Verkehrsclubs. Auch Zahlen beim Portal Tankerkönig zeigten am Montagvormittag eine minimal rückläufige Tendenz.

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete Super E10 laut ADAC 2,157 Euro pro Liter, Diesel 2,21 Euro.

Das war bei E10 rund ein Cent weniger, bei Diesel rund ein Cent mehr als am vergangenen Donnerstag, als Rohöl der für Europa wichtigen Sorte Brent mehr als 100 Dollar pro Barrel (159 Liter) gekostet hatte. Seither ist der Rohölpreis aber stark gefallen.

Normalerweise gilt der Rohölpreis als zentraler Treiber für Preisschwankungen beim Sprit. Zuletzt hatte er aber - insbesondere bei Benzin - ungewöhnlich schwach an der Zapfsäule durchgeschlagen.