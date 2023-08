Bundeswehr-Lastwagen beschädigt: Feldjäger suchen Feuerteufel

Ingolstadt - Zwei Bundeswehr-Lastwagen sollten in Oberbayern in Brand gesteckt werden. Die Ermittler setzen auf die Hilfe aus der Bevölkerung, um den Fall zu klären.

Feldjäger unterstützen die Polizei bei der Suche nach den Brandstiftern. (Symbolbild) © Tim Brakemeier/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die Kriminellen im Zeitraum zwischen dem 20. Juli und dem 3. August versucht, an den Fahrzeugen Feuer zu legen. Die beiden Lkws Iveco standen bei einem Ingolstädter Autohaus in der Münchener Straße, nördlich der Windbergerstraße, berichtete die Polizei.

Die Kriminalpolizei fand Hinweise, dass die Lkws absichtlich in Brand gesetzt werden sollten.

Das Vorhaben der Täter misslang zwar, trotzdem entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Feldjäger, die bei der Bundeswehr Aufgaben der Militärpolizei erfüllen, seien in die Ermittlungen eingebunden, sagte ein Polizeisprecher. Ob auch der Staatsschutz ermittelt, konnte er zunächst nicht sagen.