Bundeswehr-Interesse steigt im Freistaat: Immer mehr Sachsen verpflichten sich

Dresden - In Sachsen ist das Interesse am Eintritt in die Bundeswehr in diesem Jahr gestiegen. Einen deutlichen Zuwachs verzeichnete die Bundeswehr bei den abgegebenen Bewerbungen im Freistaat: Bis zum 30. November waren es 2.400 - gut ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie eine Sprecherin mitteilte.

Der Freiwilligen Wehrdienst dauert sechs Monate und kann auf 23 Monate verlängert werden. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Damit ist der Anstieg in Sachsen deutlich höher als im Bundesschnitt. Insgesamt erreichten die Bundeswehr seit Jahresbeginn 52.900 Bewerbungen und damit acht Prozent mehr als im selben Zeitraum 2024.

In den Karriereberatungsbüros in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau gab es ebenfalls mehr Andrang. Bis Ende November informierten die Berater in Sachsen 4.400 Menschen bei Erstberatungsgesprächen über beispielsweise die Laufbahnen, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr.

Das waren 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bundesweit gab es rund 102.500 Erstberatungen (+13 Prozent).

Auch beim freiwilligen Wehrdienst zeigt der Trend leicht nach oben. Derzeit leisten den Angaben nach rund 260 Freiwillige Wehrdienst in Sachsen - das sind 20 mehr als ein Jahr zuvor. Bei der Bundeswehr waren es zum 30. November insgesamt rund 12.300 Menschen, überwiegend im Alter von 17 bis 21 Jahren (+16 Prozent).

Der Zuwachs in diesem Bereich zeige, dass die Bundeswehr als attraktiv wahrgenommen werde und junge Menschen anspreche, ergänzte die Sprecherin.