Marine-Schiff kehrt nach mehreren Monaten und 31.000 Kilometern zurück: "Einiges abverlangt"

Wilhelmshaven - Nach mehreren Monaten auf See ist der Einsatzgruppenversorger "Berlin" in seinen Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Das Schiff lief nach Angaben der Deutschen Marine am Vormittag ein. Die "Berlin" hatte zuvor an multinationalen Übungen im Nordatlantik und vor der US-Küste teilgenommen.

Das Marine-Schiff "Berlin" ist nach mehreren Monaten auf See am Samstag wieder ins Wilhelmshaven eingelaufen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Einsatzgruppenversorger war den Angaben zufolge unter anderem in der grönländischen Hauptstadt Nuuk zu Gast – als erstes Schiff der Deutschen Marine überhaupt. Im Seegebiet rund um die verwaltungsmäßig zu Dänemark gehörende große Insel im Nordatlantik habe die Besatzung dabei ungewöhnliche Wetterbedingungen erlebt – etwa Begegnungen mit Eisbergen bei gleichzeitigem Nebel.

Das Schiff lief auf seiner Reise zudem erstmals New York an. Beim Auslaufen am 11. September sei die "Berlin" mit Bannern mit der Aufschrift "9/11 – Never Forget" den Hudson River hinuntergefahren, teilte die Marine weiter mit. Damit habe man an die Terroranschläge von 2001 erinnert und Solidarität mit den USA gezeigt.

Kommandant Karsten Uwe Schlüter sagte laut Mitteilung: "Die zurückliegende Seefahrt hat dem Schiff und der Besatzung von den Eisbergen am Polarkreis bis zur subtropischen Klimazone vor Florida nicht nur klimatisch einiges abverlangt."

Die "Berlin" habe ihren Auftrag jedoch erfolgreich ausgeführt. Auch das Manöver "Unitas 2025" vor der Küste Floridas mit mehr als 20 Nationen sei ein "großartiges Erlebnis" gewesen.