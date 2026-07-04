AfD-Bundesparteitag: Erste Blockaden auf A71 von Demonstranten selbst beendet

Erfurt - Trotz Protesten und Blockaden hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt hat ohne Verzögerungen begonnen. Erste Blockaden wurden inzwischen selbst beendet von den Demonstranten.

Mit Blockaden wollten die Demonstranten den AfD-Bundesparteitag verhindern. © Michael Reichel/dpa

Zahlreiche der rund 600 Delegierten waren bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn angereist, um mögliche Straßenblockaden zu vermeiden. Die Halle war anders als bei früheren Parteitagen bereits lange vor dem geplanten Beginn gut gefüllt. Einem Sprecher zufolge waren vor 5 Uhr bereits 540 Delegierte auf dem Messegelände.

Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla (51) wies in seiner Begrüßungsrede Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel (47), zurück. "Unsere Partei ist einig wie nie zu vor." Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen", so Chrupalla.

Begleitet wird der Bundesparteitag von zahlreichen Protesten: Mehrere tausend Demonstranten hatten einen Abschnitt der A71 bei Erfurt blockiert. Erste Blockaden auf der Autobahn seien von den Demonstranten selbst beendet worden, wie die Polizei Thüringen erklärte. Allerdings befinden sich mehrere tausend Menschen weiterhin auf der A71 - es komm zu Verkehrsbehinderungen.

In der Innenstadt fanden sich mehrere tausend Menschen zu Protesten und Demonstrationen zusammen. Sitzblockaden wurden errichtet, Rettungswege jedoch freigehalten. Einzelne Menschen klebten sich auch auf Straßenbahngleisen fest, teilten die Beamen mit.