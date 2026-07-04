AfD-Bundesparteitag: Erste Blockaden auf A71 von Demonstranten selbst beendet
Von Lea Marie Kläsener, Simone Rothe, Stefan Hantzschmann, Thomas Struk, Sebastian Haak, Christian Rüdiger
Erfurt - Trotz Protesten und Blockaden hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt hat ohne Verzögerungen begonnen. Erste Blockaden wurden inzwischen selbst beendet von den Demonstranten.
Zahlreiche der rund 600 Delegierten waren bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn angereist, um mögliche Straßenblockaden zu vermeiden. Die Halle war anders als bei früheren Parteitagen bereits lange vor dem geplanten Beginn gut gefüllt. Einem Sprecher zufolge waren vor 5 Uhr bereits 540 Delegierte auf dem Messegelände.
Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla (51) wies in seiner Begrüßungsrede Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel (47), zurück. "Unsere Partei ist einig wie nie zu vor." Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen", so Chrupalla.
Begleitet wird der Bundesparteitag von zahlreichen Protesten: Mehrere tausend Demonstranten hatten einen Abschnitt der A71 bei Erfurt blockiert. Erste Blockaden auf der Autobahn seien von den Demonstranten selbst beendet worden, wie die Polizei Thüringen erklärte. Allerdings befinden sich mehrere tausend Menschen weiterhin auf der A71 - es komm zu Verkehrsbehinderungen.
In der Innenstadt fanden sich mehrere tausend Menschen zu Protesten und Demonstrationen zusammen. Sitzblockaden wurden errichtet, Rettungswege jedoch freigehalten. Einzelne Menschen klebten sich auch auf Straßenbahngleisen fest, teilten die Beamen mit.
Polizei spricht von 25.000 Demonstranten
Wie die Polizei Thüringen berichtet, haben sich bislang rund 25.000 Menschen an den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag beteiligt.
Aktuell verlagert sich das Geschehen in Richtung Messegelände. Ein Juso-Aufzug mit etwa 7500 Teilnehmern ist vom Willy-Brandt-Platz in Richtung Messegelände unterwegs, teilten die Einsatzkräfte mit.
Am Messeparkplatz haben sich rund 4000 Menschen versammelt.
Zwei Journalisten seien im Bereich "Straße des Friedens" durch Flaschenwürfe verletzt worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Protest aus der Luft gab es ebenfalls. Leichtflugzeug mit dem Banner "Nazis nerven" flog über den Bereich der Messegelände wo aktuell der AfD-Bundesparteitag stattfindet.
Erstmeldung um 8.15 Uhr, aktualisiert um 13.05 Uhr
Titelfoto: Michael Reichel/dpa