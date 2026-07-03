Umfrage-Knall: AfD immer beliebter und mit bisher höchstem Wert in Thüringen

Erfurt - Die Thüringer AfD mit ihrem Partei- und Fraktionschef Björn Höcke (54) hat in einer Umfrage den Vorsprung zu anderen Parteien ausgebaut.

Die Thüringer AfD um Parteichef Björn Höcke (54) ist in Umfragen sehr beliebt bei Wählern in Thüringen. © Bodo Schackow/dpa

Mit 40 Prozent habe sie den höchsten jemals für sie im Freistaat gemessenen Wert erreicht, berichteten die Zeitungen von Funke Medien Thüringen in ihrer E-Paper-Ausgabe. Nach einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftrag der Zeitungsgruppe legte die AfD im Vergleich zu April um einen Prozentpunkt zu.

Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD von Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU) kam in der Umfrage zusammen auf 35 Prozent. Während BSW und SPD mit sieben und sechs Prozent konstant blieben, verlor die CDU zwei Punkte im Vergleich zu April und kam auf 22 Prozent. Die Linke verbesserte sich um zwei Punkte auf 16 Prozent.

"Um eine Anti-AfD-Mehrheit sicherzustellen, wäre ein Viererbündnis notwendig", sagte Insa-Chef Hermann Binkert den Zeitungen. Grüne und FDP blieben unter der Marke von fünf Prozent.