AfD-Bundesparteitag in Erfurt: Björn Höcke spricht von "bürgerkriegsähnlichen" Zuständen

Erfurt - Während des AfD-Bundesparteitages am 4. und 5. Juli in Erfurt rechnet Björn Höcke (54) mit einem Ausnahmezustand in der Stadt.

Björn Höcke (54) hat Bündnissen und Initiativen vorgeworfen, den AfD-Bundesparteitag lahmlegen zu wollen. © Martin Schutt/dpa

Thüringens AfD-Fraktionschef warf Initiativen und Bündnissen vor, dass sie für die etablierten Parteien die "Drecksarbeit" machen würden. Das Bündnis "Widersetzen" wolle den Parteitag verhindern und Erfurt mit Blockaden lahmlegen. "Wir müssen mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen rechnen", erklärte Höcke in einer Sondersitzung des Thüringer Landtages. Er forderte die Landesregierung auf, präventiv aktiv zu werden.

Darüber hinaus forderte die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag die Landesregierung dazu auf, sichere Zugänge zur Messehalle zu gewährleisten, die Einwohner von Erfurt vor chaotischen Zuständen zu schützen und geltendes Recht konsequent durchzusetzen.

Ein Bundesparteitag ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Organ nach dem Parteiengesetz. Wer dessen Durchführung verhindern will, greife ein Institut im Verfassungsleben an, teilte die Fraktion mit.

"Innenminister Maier muss beweisen, dass in Thüringen Neutralität, Sicherheit und Gleichbehandlung auch für die AfD gelten."