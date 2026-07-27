Machtkampf in AfD spitzt sich zu: Weidel und Chrupalla leiten Verfahren gegen NRW-Landeschef ein

Düsseldorf - Der Machtkampf zwischen der AfD -Bundesspitze und dem nordrhein-westfälischen Landeschef Martin Vincentz (40) geht in eine neue Runde. Der Bundesvorstand eröffnete ein Parteiordnungsverfahren gegen Vincentz und weitere Vertreter des Landesvorstands.

NRW-AfD-Landeschef Martin Vincentz (40) blickt dem Parteiordnungsverfahren gelassen entgegen. © Thomas Banneyer/dpa

Das bestätigte ein Sprecher der AfD in Berlin.

Hintergrund ist der Streit über die Aufstellung der AfD-Landesliste für die NRW-Landtagswahl 2027. Dabei war vor eineinhalb Wochen der Machtkampf zwischen dem als gemäßigt geltenden Lager um Parteichef Vincentz und einem äußerst rechten Lager um den Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich (37) eskaliert.

Letztlich setzte sich das Lager von Vincentz bei dem von Tumulten und Beschimpfungen begleiteten Parteitag weitgehend durch.

Aber auch der Streit mit der AfD-Bundesspitze spitzte sich im Zuge der Listenaufstellung zu. Nachdem die Berliner Parteiführung um Alice Weidel (47) und Tino Chrupalla (51) vergebens den Abbruch des NRW-Parteitags gefordert hatte, beantragte die Landespartei beim Düsseldorfer Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Bundesspitze.

Dieser Eilantrag steht nun im Zentrum des Parteiordnungsverfahrens. Nach Ansicht des Bundesvorstands hätte Vincentz zunächst das Bundesschiedsgericht der AfD anrufen müssen und nicht das Landgericht Düsseldorf. Außerdem habe Vincentz nicht wie angekündigt, nach der Beilegung des Streits um die Aufstellung der Kandidatenliste den Antrag zurückgezogen.