AfD-Bundesparteitag in Erfurt: Demos und Proteste auf Straßen zum Messegelände verboten

Erfurt - Demonstrationen und Protestaktionen sind auf den Zufahrtsstraßen zum AfD-Bundesparteitag auf dem Erfurter Messegelände am kommenden Wochenende nicht erlaubt.

Das AfD-Spitzenduo Tino Chrupalla (51, l.) und Alice Weidel (47, r.) will auf dem Bundesparteitag wiedergewählt werden. © Kay Nietfeld/dpa

Das geht aus einer Allgemeinverfügung des Landesverwaltungsamtes hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Die Verfügung der Landesbehörde sei für die Stadt verbindlich, sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage.

Insgesamt seien bisher etwa 30 Demonstrationen und Kundgebungen gegen den AfD-Bundesparteitag (4. bis 5. Juli) in Erfurt angemeldet - die größte vom DGB und anderen Organisationen auf dem Messegelände und damit in Parteitagsnähe.

Nach Angaben der Stadtsprecherin laufen die Gespräche mit den Anmeldern von Demonstrationen oder anderen Aktionen. Teilweise würden dafür Auflagen erteilt. Zusätzliche Sperrungen seien derzeit nicht geplant, am Wochenende jedoch möglich.

Das Bündnis "widersetzen" bekräftigte sein Vorhaben, am Samstagmorgen "Zufahrtswege zum AfD-Bundesparteitag in der Messe Erfurt zu blockieren".