Ausschlussverfahren gegen Halemba beantragt: Jetzt will ihn selbst die AfD rauskicken

Dank der hohen Hürden in Deutschland für einen Parteiausschluss, könnte Bayerns MdL Daniel Halemba (22) sogar von dem Verfahren profitieren. © Peter Kneffel/dpa

Wie ein Parteisprecher am Montag auf Nachfrage mitteilte, hat der Bundesvorstand nun ein Parteiausschlussverfahren gegen Halemba beantragt. Als erstes hatte die "Main-Post" darüber berichtet.



Dass der Bundesvorstand ein Ausschlussverfahren beantragen will, war bereits vor knapp zwei Wochen bekannt geworden.

Halemba hatte daraufhin mitgeteilt, er sehe einem Verfahren gelassen entgegen. "In diesem Rahmen wird zweifelsfrei aufgeklärt werden, dass es sich bei den Vorwürfen um Falschbehauptungen eines gescheiterten Konkurrenten handelt", schrieb er.

Dies habe der Landesvorstand bereits durch juristische Gutachten festgestellt. "Für die etwas nachlässige Aufnahme zweier Neumitglieder wurde ich bereits sanktioniert."

Nach Abschluss des Verfahrens sehe er "wieder einer weiter vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand mit Freude entgegen", so der Abgeordnete. Für ein Parteiausschlussverfahren sind in Deutschland sehr hohe Hürden angesetzt. Sehr oft scheitert es an diesen hohen Vorgaben.

Halemba steht seit Monaten in der Kritik. Seit längerem gibt es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Volksverhetzung, inzwischen kamen auch Vorwürfe der Geldwäsche, der gemeinschaftlichen Nötigung und Sachbeschädigung hinzu, wie die Staatsanwaltschaft kürzlich bestätigt hatte.