AfD-Parteitag störungsfrei fortgesetzt: Fahrraddemo und Versammlung angekündigt

Erfurt - Mit Videos zur Einstimmung auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten des Landes hat die AfD ihren Bundesparteitag in Erfurt fortgesetzt.

Die AfD kann ihren Bundesparteitag wie geplant abhalten. © Katharina Kausche/dpa

Die AfD-Delegierten beschäftigen sich am zweiten Tag ihres Treffens mit weiteren Wahlen von Schiedsrichtern des internen Parteigerichts sowie Änderungen an der Bundessatzung und an der Finanz- und Beitragsordnung.

Dabei geht es etwa um die Gestaltung von Gesprächen bei der Aufnahme neuer Parteimitglieder, um Mitgliedsbeiträge und die Durchführung von Parteitagen.

Die wesentlichen Punkte hatte der Parteitag am Samstag zügig abgehakt. So war der Bundesvorstand neu gewählt worden, neben der Bestätigung von Alice Weidel (47) und Tino Chrupalla (51) als Führungsduo wurden einige Posten in dem 14-köpfigen Spitzengremium neu besetzt.

Der zweiten Tag des AfD-Delegiertentreffens in der Messe Erfurt hat laut Polizei Thüringen "störungsfrei" begonnen. Neben einer Fahrraddemo vom Hauptbahnhof zum Fischmarkt wird es gegen 12 Uhr an der Rathausbrücke eine Pressekonferenz des Gegenprotests geben. Ab 14 Uhr ist dort auch eine Versammlung angemeldet, teilten die Beamten mit.