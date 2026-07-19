AfD-Politiker setzt Politik von Merz und DDR-Machthaber Ulbricht gleich

Magdeburg - Der AfD -Politiker Oliver Kirchner (60) hat die Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) und des früheren DDR-Machthabers Walter Ulbricht (†80) gleichgesetzt.

Oliver Kirchner (60), Fraktionschef der AfD im sachsen-anhaltischen Landtag. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Einen Unterschied in der Handlungsweise eines Friedrich Merz zu Walter Ulbricht kann ich jedenfalls nicht mehr erkennen", sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende im sachsen-anhaltischen Landtag beim Wahlkampfauftakt seiner Partei in Magdeburg.

Er bezog dies auf die "Brandmauer" der CDU zur Abgrenzung gegen die AfD.

Kirchner zog eine Parallele zur früheren DDR-Grenze einschließlich Selbstschussanlagen, "weil Friedrich Merz der Bruder im Geiste Walter Ulbrichts ist, wenn er eine Brandmauer errichtet".