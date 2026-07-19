AfD startet in den Wahlkampf - und wird von Gegendemo gestört

Magdeburg - Am Samstagnachmittag startete die AfD offiziell in den Wahlkampf für die sachsen-anhaltische Landtagswahl im September. Vor den Toren der Magdeburger Messe versammelten sich hingegen mehrere hundert Demonstranten .

Am Samstag startet die AfD in den Wahlkampf für die sachsen-anhaltische Landtagswahl. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Beim Wahlkampfauftakt auf dem Messegelände war neben AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) auch Bundesparteichefin Alice Weidel (47) vor Ort.

Die gesichert rechtsextreme Partei hofft in der anstehenden Wahl auf mindestens 45 Prozent der Stimmen und strebt somit nicht nur eine Alleinregierung in Sachsen-Anhalt an, sondern auch Deutschlands ersten AfD-Ministerpräsidenten.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Samstagnachmittag rund 300 Demonstranten zu einer Gegendemo vor dem Messegelände. Unter den Teilnehmern waren Gruppen wie die Omas gegen Rechts, Kirchen und andere solidarische Organisationen.

Demnach verlief die Versammlung weitgehend friedlich, es wurden allerdings Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und der Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen.