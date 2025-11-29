Begleitet von massiven Protesten: AfD hat neue Jugendorganisation gegründet!

Gießen - Begleitet von massiven Protesten hat die AfD in Gießen ihre neue Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland (GD) gegründet.

Die AfD hat ihre neue Jugendorganisation in Gießen gegründet. Begleitet war und ist der Gründungskongress von massiven Protesten. © Boris Rössler/dpa

Bei dem Gründungskongress verabschiedeten mehr als 800 Teilnehmer ein entsprechendes Jugendstatut mit Regeln zur Rolle und Arbeit der neuen Organisation, die im Gegensatz zum Vorgänger Junge Alternative eng an die AfD angebunden sein soll.

Gegen die Neugründung protestierten seit Samstagmorgen Tausende Demonstranten in Gießen. Die Polizei ging dabei unter anderem mit einem Wasserwerfer gegen 30 bis 40 Protestierende vor, die versuchten, zu den Messehallen durchzubrechen, wo die Veranstaltung der in Teilen rechtsextremen Partei stattfindet.

Bereits am Vormittag hatte die Polizei einen Wasserwerfer gegen etwa 2000 Protestierende eingesetzt, welche die B429 blockierten.

Bei den massiven Protesten in der mittelhessischen Stadt hat es bislang zehn Leichtverletzte gegeben, wie die Gießener Uniklinik mitteilte.

Sie alle hätten eigenständig zu Fuß das Krankenhaus aufgesucht, erklärte ein Kliniksprecher. Er nannte etwa Verletzungen an Händen und Beinen als Beispiele.

Auch am frühen Samstagmorgen war die Polizei mit diversen Besetzungen konfrontiert gewesen: Mehrere Straßen seien "massiv" blockiert worden, betonte ein Polizeisprecher. Ein auf "X" veröffentlichtes Video soll etwa eine Straßenblockade bei der Gemeinde Heuchelheim westlich der Stadt zeigen.