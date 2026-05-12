Antifaschistisches Bündnis ruft zu Protesten gegen AfD-Bundesparteitag auf

Erfurt - Mit einem Kampagnenvideo unter dem Titel "Make it Count" mobilisiert das antifaschistische Aktionsbündnis "widersetzen" zu Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag Anfang Juli in Erfurt .

Tino Chrupalla (51, l.) und Alice Weidel (47, r.) wollen auf dem AfD-Bundesparteitag am 4. und 5. Juli in Erfurt als Parteichefs wiedergewählt werden. © Silas Stein/dpa

In dem diese Woche unter anderem auf Instagram und YouTube veröffentlichten Clip unterstützen zahlreiche Künstlerinnen, Künstler und Influencer die angekündigten Blockadeaktionen. Dazu zählen etwa die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek, die Musikjournalistin Matilda Jelitto, die Musiker Baran Kok, Faravaz und Vavunettha, die Autorin Olivia Wenzel, die Rapperin OG LU, die Breakdancerin Jilou sowie die Influencer Gynäkollege und frmdkrpr.

Gemeinsam werben sie für entschlossenen gesellschaftlichen Widerstand gegen den Rechtsruck. Die Schauspielerin Katja Riemann spricht den Off-Text des Videos. Darin heißt es unter anderem: "Alles steht auf dem Spiel: Parolen werden lauter, aus Worten wird Gewalt, Grenzen verschieben sich. (…) Es liegt an uns den Unterschied zu machen."

Zum Bundesparteitag der AfD am 4. und 5. Juli in Erfurt rechnen die Thüringer Sicherheitsbehörden mit bis zu 50.000 Demonstranten sowie Störaktionen und Blockaden. Das Bündnis "widersetzen" kündigte an, mit Zehntausenden Menschen aus Thüringen und dem gesamten Bundesgebiet zu Blockadeaktionen mobilisieren zu wollen.