09.05.2026 11:46 Vetternwirtschaft? Krankgeschriebener Lehrer arbeitet gut bezahlt für die AfD

Bei der AfD im Saarland steht Vetternwirtschaft im Raum. Michel Dörr soll als Lehrer krankgeschrieben sein und gut bezahlt für die Fraktion gearbeitet haben.

Von Martin Gaitzsch

Saarbrücken - Der Fall eines AfD-Politikers aus dem Saarland riecht nach einer Mixtur aus Mauschelei und Vetternwirtschaft. Michel Dörr (62) ließ sich von seinem Lehrer-Job im Beamten-Dienst krankschreiben. Das hinderte den ehemaligen AfD-Spitzenkandidaten nicht daran, einen gut bezahlten Nebenjob für die Alternative für Deutschland anzunehmen, wo Papa Josef der Vorsitzende ist, berichtet der Spiegel.

Michel Dörr (62, rechts) und Josef Dörr (87) lieferten sich einst einen Machtkampf in der AfD. (Archivbild) © IMAGO / Becker&Bredel Dass die von seinem Vater angeführte saarländische Landtagsfraktion dem 62-Jährigen eine gut bezahlte Nebentätigkeit beschaffte, die über Steuergelder finanziert wird, ist an und für sich noch nicht anstößig, wäre da nicht der Fakt, dass es sich um einen verbeamten Lehrer einer Gemeinschaftsschule handelt. Und an genau dieser Bildungseinrichtung hatte sich Dörr krankgemeldet, soll dort rund ein Jahr deshalb nicht unterrichten haben können, schrieb schon die Saarbrücker Zeitung. Eine Spiegel-Anfrage dazu ließ Michel Dörr unbeantwortet.

Nebentätigkeit von Josef Dörr für die AfD flog wegen Zugangskarte auf