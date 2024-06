02.06.2024 14:26 Auseinandersetzung an AfD-Infostand: 23-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

An einem Infostand der AfD in Halle kam es Samstagvormittag zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge Pfefferspray gegen einen 23-Jährigen eingesetzt wurde.

Von Petra Nacht

Halle (Saale) - An einem Infostand der AfD in Halle kam es Samstagvormittag zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge Pfefferspray gegen einen 23-Jährigen eingesetzt wurde. Der 23-Jährige hatte versucht, sich mit mehreren Werbeartikeln der Partei aus dem Staub zu machen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Angesichts der bevorstehenden Wahlen hatte der AfD-Kreisverband Halle in der Leipziger Straße einen Infostand aufgebaut. Wie die örtliche Polizeiinspektion bekannt gab, näherte sich gegen 9.50 Uhr ein junger Mann dem Stand, schob mehrere der ausgelegten Werbeartikel der Partei zusammen und versuchte sich anschließend mit ihnen aus dem Staub zu machen. Ein Mitglied des AfD-Teams wollte den 23-Jährigen daraufhin aufhalten und forderte das Material von ihm zurück. Schließlich kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und zwei weiteren Wahlkampfhelfern. Der Streit endete damit, dass gegen den 23-Jährigen Pfefferspray eingesetzt wurde. Er erlitt Atemwegsreizungen, die medizinischer Behandlung bedurften.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa