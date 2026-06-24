Brisantes Foto aufgetaucht: AfD-Landeschef zeigt stolz Hitlergruß

Magdeburg - Nächster Eklat in der AfD ! In neuesten Recherchen ist ein privates Bild aufgetaucht, auf dem der sachsen-anhaltische Landeschef der Rechtsaußen-Partei fröhlich den Hitlergruß zeigt.

AfD-Landeschef Martin Reichardt (56) soll auf einer Privatveranstaltung den Hitlergruß gezeigt haben. © Hendrik Schmidt/dpa

Diese Aufnahmen liegen "Welt" und dem "Politico"-Podcast "Inside AfD" vor. Auf dem Foto sieht man den AfD-Landeschef Martin Reichardt (56), wie er den Hitlergruß zeigt und dabei lacht.

Neben ihm steht der kulturpolitische Sprecher der AfD Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider (48), ebenfalls sichtlich amüsiert.

Vor ihnen kniet der Arzt Markus Motschmann, der einen AfD-Mitgliedsantrag nach oben hält, wie er gegenüber "Inside AfD" bestätigte. Auch die Echtheit des Fotos räumte er ein.

Die Aufnahme entstand demnach im Juni 2020 auf einem Privatgrundstück. Zwei damals anwesende Zeugen bestätigten gegenüber "Inside AfD", dass es sich tatsächlich um den Hitlergruß gehandelt habe.

Auch soll Motschmann Reichardt mit "Mein Führer" angesprochen haben.