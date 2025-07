Dem Bundesadler zu ähnlich? Patentamt prüft Logo von neuer AfD-Jugend

Berlin - Nach der Auflösung der Jungen Alternative (JA) will die AfD eine neue Nachwuchsorganisation auf die Beine stellen. Doch beim Logo für die neue Parteijugend könnte es Probleme geben.

Alles in Kürze

Ob diese verwendete Adler-Skizze dem Bundesadler zu ähnlich sieht, wird derzeit geprüft. © Deutsches Patent- und Markenamt

Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) hat die AfD bereits mehrere Marken samt Logo für die neue Jugendorganisation der Partei angemeldet.

Unter den Aktenzeichen "019218013", "199220311", "019220315" und "019220334" finden sich im Register des DPMA bereits erste Gestaltungsvorschläge für das Wappen des JA-Nachfolgers. Darauf ist ein skizzierter Adler mit Parteilogo und den Schriftzügen "Patriotische Jugend", "Junge Patrioten", "Deutschland Jugend" oder "Parteijugend" zu sehen.

Da der dargestellte Adler dem Bundesadler - einem Hoheitssymbol der Bundesrepublik - ähnelt, läuft derzeit ein Prüfungsverfahren.

"Wir werden die Anmeldung in alle Richtungen nach den Vorschriften des Markengesetzes und damit auch hinsichtlich der Frage, ob es sich bei den in den Marken enthaltenen Adlerdarstellungen um Nachahmungen des Bundesadlers als Staatswappen der Bundesrepublik Deutschland handelt, prüfen", teilte das DPMA gegenüber TAG24 am Freitag mit.