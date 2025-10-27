"Die Anstalt"-Kabarettist: Deshalb sollte man AfD-Wähler nicht beschimpfen

München - Der Kabarettist Claus von Wagner (47) hält es nicht für sinnvoll, AfD-Wähler zu beschimpfen.

Claus von Wagner (47) steht seit zehn Jahren auf der Bühne und erhält nun den Bayerischen Kabarettpreis. © Sven Hoppe/dpa

"Die Leute reagieren darauf, indem sie sie erst recht wählen", sagte von Wagner dem "Münchner Merkur". Er versuche stattdessen, auf der Sachebene zu bleiben.

"Ich glaube, dass die meisten Leute, die die AfD wählen, ganz genau wissen, dass ihre Probleme durch diese Partei nicht gelöst werden. Ich werde trotzdem nicht müde, Vorschläge zu machen, wie wir's besser machen können, um wenigstens einigen Unzufriedenen die Argumente zu nehmen, die AfD zu wählen."

Wichtig ist ihm nach eigener Aussage, dem Publikum nicht die Hoffnung zu nehmen. "Nach dem Motto: Ich weiß es besser! Und: Es ist alles schlimm!", sagte von Wagner.

Er hoffe vielmehr, dass die Leute durch seine Auftritte verstehen, "dass die Klimakrise oder die Ungleichheit keine Naturereignisse sind, sondern menschengemachte Probleme, die auch von Menschen wieder gelöst werden können".