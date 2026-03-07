Nach Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall: Alice Weidel stellt sich hinter AfD-Jugend in NRW

Ganz in Weiß trat AfD-Chefin Alice Weidel (47) am Samstag auf dem Landesparteitag der NRW-Fraktion in Marl vor die Mikrofone. © Fabian Strauch/dpa

"Wir stehen voll hinter der Generation Deutschland", sagte Weidel beim Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD in Marl. Die Einstufung des Jugendlandesverbands durch den NRW-Verfassungsschutz sei "ein weiterer Orden, den man sich hier ans Revers heften kann", sagte Weidel.

Unmittelbar vor dem Parteitag war der erst im Januar gegründete NRW-Verband der Generation Deutschland vom Landesverfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden.

Schon die 2025 offiziell aufgelöste Junge Alternative NRW war als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet worden.

Die Verfassungsschützer sehen gewichtige Anhaltspunkte, dass es sich bei der GD NRW de facto um eine personelle Fortführung der Jungen Alternative handele.