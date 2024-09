Empörung über Verhalten der AfD im Thüringer Landtag: "Sie betreiben Machtergreifung"

Die Sitzung im Thüringer Landtag wurde mehrfach unterbrochen. © Martin Schutt/dpa

"Es ist eine Katastrophe, wie die AfD die Demokratie am Nasenring durch die Manege treibt", sagte die Fraktionsvorsitzende des BSW, Katja Wolf (48), im Parlament in Erfurt. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Andreas Bühl (37), äußerte: "Was Sie hier betreiben, ist Machtergreifung."

Die SPD-Abgeordnete Cornelia Klisch (52) sprach von einer Behinderung des Parlaments, das sich durch die Verzögerungstaktik des Alterspräsidenten nicht wie vorgesehen nach der Landtagswahl vor vier Wochen konstituieren könne.

"Wir möchten Parlament werden", teilte sie der dpa mit. Der Alterspräsident habe kein Recht, das zu verhindern. Treutler hatte immer wieder Anträge ignoriert, die Beschlussfähigkeit des Thüringer Parlaments festzustellen.

Thüringens geschäftsführender Innenminister und SPD-Abgeordnete Georg Maier (57) sagte: "Die AfD greift unsere Demokratie von innen aus an." Seine Rede sei politisch und aggressiv gewesen.