Erste AfD-Blockaden auf A71 von Demonstranten selbst beendet

Erfurt - Trotz Protesten und Blockaden hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt ohne Verzögerungen begonnen. Erste Blockaden wurden inzwischen selbst beendet von den Demonstranten. Das Geschehen verlagert sich Richtung Messegelände.

Mit Blockaden wollten die Demonstranten den AfD-Bundesparteitag verhindern. © Michael Reichel/dpa

Zahlreiche der rund 600 Delegierten waren bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn angereist, um mögliche Straßenblockaden zu vermeiden. Die Halle war anders als bei früheren Parteitagen bereits lange vor dem geplanten Beginn gut gefüllt. Einem Sprecher zufolge waren vor 5 Uhr bereits 540 Delegierte auf dem Messegelände. Die wiedergewählte Co-Parteichefin Alice Weidel (47) bedankte sich auf ihrem X-Account bei den Sicherheitskräften.

Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla (51) hatte in seiner Begrüßungsrede Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel (47), zurückgewiesen. "Unsere Partei ist einig wie nie zu vor." Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen", so Chrupalla.

Begleitet wird der Bundesparteitag von zahlreichen Protesten: Mehrere tausend Demonstranten hatten einen Abschnitt der A71 bei Erfurt blockiert. Die Blockaden auf der Autobahn wurden größtenteils von den Teilnehmenden selbst beendet, erklärte die Polizei Thüringen. Allerdings ist die A71 noch nicht freigegeben.

In der Innenstadt fanden sich mehrere tausend Menschen zu Protesten und Demonstrationen zusammen. Sitzblockaden wurden errichtet, Rettungswege jedoch freigehalten. Einzelne Menschen klebten sich auch auf Straßenbahngleisen fest, teilten die Beamten mit.