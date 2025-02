Gefahr für Thüringer Justiz: Blockiert die AfD wichtige Entscheidungen?

Die AfD um ihren Fraktionschef Björn Höcke (52) ist stärkste Kraft im Thüringer Landtag und kann damit wichtige Entscheidungen blockieren. © Martin Schutt/dpa

Wenn keine Richter und Staatsanwälte auf Lebenszeit ernannt werden können, sei die Funktionsfähigkeit der Justiz nicht gesichert, erklärte der Landesvorsitzende des Richterbunds, Holger Pröbstel, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Das wird nicht funktionieren."

Hintergrund ist ein Streit zwischen der AfD und den anderen Fraktionen im Thüringer Parlament über die Besetzung des Richterwahl- und des Staatsanwältewahlausschusses. Beide Gremien sind nur arbeitsfähig, wenn dort alle Landtagsfraktionen mit Abgeordneten vertreten sind. Die Mitglieder werden mit Zweidrittel-Mehrheit gewählt.

Da die AfD mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament und damit eine Sperrminorität hat, kann sie die Wahl blockieren - was sie bereits in einer Landtagssitzung im Januar getan hat. Für eine Auflösung der Blockade verlangt die AfD Sitze in einem Gremium zur Kontrolle des Verfassungsschutzes.