Gewalt-Gefahr bei AfD-Veranstaltung mit Alice Weidel? Massives Polizeiaufgebot

Neu-Isenburg - Vor einer für den am heutigen Samstagnachmittag geplanten AfD-Wahlkampfveranstaltung haben sich in Neu-Isenburg nach Polizeiangaben rund 3000 Menschen zu zwei Gegendemonstrationen versammelt.

Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot vor Ort. © 5VISION.NEWS

Die Proteste seien zunächst friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Protestierenden hatten Plakate bei sich mit Aufschriften wie "Braune Flaschen gehören in den Glascontainer, nicht in den Bundestag".

Im Tagesverlauf waren mehrere Demonstrationen im Stadtgebiet geplant. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften in und um Neu-Isenburg unterwegs, man sei "gut vorbereitet", sagte der Sprecher.

Am frühen Morgen hatten die Beamten Farbschmierereien an einer CDU-Geschäftsstelle in der südhessischen Stadt festgestellt. Zwei Fenster und eine Tür seien großflächig mit roter Farbe besprüht worden, teilte die Polizei mit.

Auch zwei Wahlplakate seien beschädigt worden. Die Beamten vermutet einen Zusammenhang mit der AfD-Veranstaltung, an der auch Kanzlerkandidatin Alice Weidel (45) und Parteigenosse Tino Chrupalla (49) teilnehmen werden und somit einen politischen Hintergrund.