Hitler-Imitator? Skurriler Auftritt sorgt für Verwirrung bei AfD-Jugendkongress

Gießen - Bei der Wahl des Vorstandes der neuen Jugendorganisation der AfD "Generation Deutschland (GD)" haben Kandidaten stramm rechte Töne angeschlagen, zudem kam es zu einer skurrilen Szene.

Die Teilnehmer der Gründungsveranstaltung stimmen über einen Tagesordnungspunkt ab. © Andreas Arnold/dpa

Denn Alexander Eichwald, der sich für den Vorstand bewarb, aber nicht gewählt wurde, sorgte in der Halle in Gießen für Verwirrung und Kritik. Eichwald trat mit rollendem "R" und einer im Ton an NS-Reichskanzler Adolf Hitler erinnernden Rede ans Pult.

Er sprach die Teilnehmer mit "Parteigenossen und -genossinnen" an und rief in den Saal: "Die Liebe und Treue zu Deutschland teilen wir uns hier gemeinsam" und "es ist und bleibt unsere nationale Pflicht, die deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen".

Aus dem Saal kam anschließend scharfe Kritik. Eichwald wurde unter großem Beifall gefragt, ob er ein V-Mann des Verfassungsschutzes sei. Sein rollendes "R" erklärte er damit, Russlanddeutscher zu sein.

Ansonsten rief der schleswig-holsteinische AfD-Jungpolitiker Kevin Dorow, der in das Führungsgremium der Nachwuchsorganisation gewählt wurde, dazu auf, sich "von denjenigen, die außerhalb der etablierten Parteistrukturen für dieselben Ziele kämpfen wie wir" nicht zu distanzieren. Abgrenzung sei das Lieblingsspiel der Gegner.