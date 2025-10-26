Höcke sieht AfD in Thüringen vor absoluter Mehrheit

Arnstadt - AfD -Landeschef Björn Höcke (53) sieht seine Partei in Thüringen kurz vor der absoluten Mehrheit. Die dazu noch fehlenden Prozentpunkte werde sich die AfD insbesondere bei Windkraftgegnern holen, sagte Höcke auf einem Landesparteitag in Arnstadt. Er verwies auf Wahlumfragen.

AfD-Landeschef Björn Höcke (53) sieht seine Partei in Thüringen kurz vor der absoluten Mehrheit. © picture alliance/dpa | Jacob Schröter

Eine Umfrage von Insa im September hatte die AfD als stärkste Kraft bei 37 Prozent gesehen – mit weitem Abstand vor der CDU (25 Prozent). Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr war die AfD auf 32,8 Prozent der Stimmen gekommen und stärkste Fraktion geworden.

Die derzeit regierende Brombeerkoalition aus CDU, SPD und BSW wurde von Höcke als "letzte Verteidigungslinie des Establishments vor der AfD" bezeichnet. "Wir werden nach der Brombeere regieren", sagte er – egal, wann diese zerbreche.

Höcke bekräftigte seine Forderung nach einer Entlassung von Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD), nachdem dieser in einem Interview den Verdacht geäußert hatte, die AfD könnte ihr parlamentarisches Fragerecht im Sinne Russlands missbrauchen.