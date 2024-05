Jugendorganisation der AfD in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft!

Erfurt - Paukenschlag in Thüringen ! Die Nachwuchsorganisation der AfD ist vom Verfassungsschutz des Bundeslandes als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden.

Die Junge Alternative (JA) Thüringen wurde als gesichert rechtsextrem eingestuft. (Archivbild) © Jens Kalaene/ZB/dpa

Dies teilte das Landesinnenministerium in Erfurt am Donnerstag unter Verweis auf eine Entscheidung des Amts für Verfassungsschutz mit. "Die durch die JA Thüringen vertretenen Positionen sind unvereinbar mit dem Grundgesetz und der Thüringer Landesverfassung", hieß es in einer Mitteilung des Landesverfassungsschutzes.

Den Angaben nach sei die Einstufung bereits am 28. März erfolgt. Die JA ist die Jugendorganisation der Thüringer AfD.



Der Thüringer Landesverband der alternativen Partei wird bereits seit 2021 vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wird.