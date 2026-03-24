Kein Praktikum bei der AfD: Brandenburg schließt Fraktion vom Zukunftstag aus

Potsdam - Am Zukunftstag können sich Schüler über Berufe informieren. Die AfD -Fraktion im Brandenburger Landtag hat sich dafür auch angemeldet - wurde aber als Anbieter gestrichen. Warum?

Die AfD-Fraktion wurde vom Zukunftstag ausgeschlossen – sie prüft nun rechtliche Schritte gegen die Entscheidung. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die AfD-Landtagsfraktion Brandenburg sei kurzzeitig unter den Anbietern für den Zukunftstag 2026 gelistet gewesen, aber abgelehnt worden, teilte der Sprecher des Bildungsministeriums mit.

"Der Anbieter wurde abgelehnt, da der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wird." Die AfD-Fraktion prüft nach eigenen Angaben rechtliche Schritte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Der Zukunftstag Brandenburg am 23. April richtet sich an Schüler ab der siebten Klasse und soll bei der Berufswahl helfen. Jugendliche können für einen Tag verschiedene Berufe kennenlernen.

In Brandenburg gibt es rund 1000 Angebote, für die sich Anbieter über eine Online-Plattform registrieren.