Blauer Parteitag in Löbau: Urban will Chef bleiben

Löbau - Der Alte soll der Neue sein: Sachsens AfD -Chef Jörg Urban (61) stellt sich am kommenden Wochenende auf einem Landesparteitag in Löbau zur Wiederwahl. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht.

Will die sächsische AfD auch künftig führen: Jörg Urban (61). © picture alliance/dpa

"Natürlich kann jedes Mitglied für die Position des Landesvorsitzenden auf dem Parteitag kandidieren", sagte Parteisprecher Alexander Wiesner. Es sei allerdings schwer absehbar, ob etwas in dieser Richtung passiere.

Urban sitzt seit 2014 für die AfD im Landtag, seit Oktober 2017 führt er die Fraktion.

Nach eigenen Angaben hat der sächsische AfD-Verband derzeit 4500 Mitglieder. Wiesner: "Ungebrochen haben wir einen starken Mitgliederzuwachs und rechnen damit, Anfang nächsten Jahres das 5000. Mitglied begrüßen zu dürfen."