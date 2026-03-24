Blauer Parteitag in Löbau: Urban will Chef bleiben
Löbau - Der Alte soll der Neue sein: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (61) stellt sich am kommenden Wochenende auf einem Landesparteitag in Löbau zur Wiederwahl. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht.
"Natürlich kann jedes Mitglied für die Position des Landesvorsitzenden auf dem Parteitag kandidieren", sagte Parteisprecher Alexander Wiesner. Es sei allerdings schwer absehbar, ob etwas in dieser Richtung passiere.
Urban sitzt seit 2014 für die AfD im Landtag, seit Oktober 2017 führt er die Fraktion.
Nach eigenen Angaben hat der sächsische AfD-Verband derzeit 4500 Mitglieder. Wiesner: "Ungebrochen haben wir einen starken Mitgliederzuwachs und rechnen damit, Anfang nächsten Jahres das 5000. Mitglied begrüßen zu dürfen."
Bei der letzten Landtagswahl in Sachsen kam die AfD auf 30,6 Prozent der Stimmen und unterlag der CDU (31,9) nur knapp. Bei allen Bundestagswahlen seit 2017 konnte sie dagegen die Union in Sachsen hinter sich lassen - zuletzt zweimal in Folge deutlich.
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