Klatsche für AfD! Diese Forderung kommt bei den eigenen Fans gar nicht gut an

Berlin - Das ging wohl nach hinten los! Am gestrigen Freitag hat die Bundestags-AfD über ihre Social-Media-Kanäle eine Forderung veröffentlicht, die unter den Fans auf breite Ablehnung gestoßen ist.

Mit der Forderung nach Olympischen Spielen in Deutschland konnte AfD-Politiker Jörn König (56) bei seiner Wählerschaft nicht punkten. (Archivbild) © Moritz Frankenberg/dpa

So wird im neuesten Beitrag ein Zitat vom Abgeordneten Jörn König (56, AfD) gebracht. Er sagt: "Olympische Spiele in Deutschland sind längst überfällig!"

Eine Bewerbung habe die Partei schon beim Einzug ins Parlament gefordert. Im Jahr 2022 seien konkrete Anträge vorgelegt worden, die alle anderen Fraktionen jedoch abgelehnt hätten.

Das Posting ist eine Reaktion auf die Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD), die folglich nun den Weg für eine Olympia-Bewerbung offiziell frei gemacht hat.

Dass sich auch die AfD dafür ausspricht, gefällt der eigenen Wählerschaft hingegen gar nicht. Auf Facebook, Instagram und YouTube bringt sie ihren Unmut zum Ausdruck.

"Das ist Quatsch!", "völlig unwichtig" oder "definitiv Nein" ist sehr häufig zu lesen. Die AfD solle das Geld lieber in die Instandsetzung und den Ausbau von Schulen sowie Sportstätten investieren als in ein teures Spektakel, heißt es in mehreren Kommentaren.