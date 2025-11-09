Kölner Sozialverband deutlich: Zugehörigkeit mit AfD-Mitgliedschaft unvereinbar

Köln - Wer der Alternative für Deutschland (AfD) angehört, kann fortan kein Mitglied von Kolping Deutschland mehr sein. Das entschied der katholische Sozialverband mit Sitz in Köln am Sonntag auf seiner Bundesversammlung.

Die Positionen der AfD seien unvereinbar mit den Überzeugungen von Kolping Deutschland, teilte der Sozialverband am Sonntag mit. © Hannes P Albert/dpa

In Zukunft sei ein Ausschluss all jener Mitglieder möglich, welche "in Wort und Tat zum Ausdruck bringen", dass sie an Überzeugungen festhielten, die nicht mit den Werten von Kolping vereinbar seien, teilte die Pressestelle des Verbandes mit.

Zu diesen Überzeugungen gehörten demnach auch die Positionen der AfD.

Kolping Deutschland ist ein katholischer Sozialverband mit bundesweit rund 200.000 Mitgliedern, unter ihnen etwa 34.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.