Mit Ossi-Themen zum Sieg: AfD startet Wahlkampf in Thüringen

Erfurt - Mit dem Thema Migration ist die AfD groß geworden. Im Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September in Thüringen will sie erneut damit punkten.

Er gehe aber davon aus, dass auch Höcke auf Plakaten "sehr präsent" sein wird. Der in Nordrhein-Westfalen geborene Höcke ist Spitzenkandidat der Thüringer AfD bei der Landtagswahl am 1. September.

Die AfD liegt in Thüringen seit Monaten in Umfragen mit Werten um die 30 Prozent auf Platz eins. Zuletzt verlor die Partei, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, leicht an Zuspruch. Weiterhin steht die AfD in Thüringen isoliert da. Keine der im Landtag vertretenen Parteien würde mit der AfD koalieren.

Höcke hatte aber zuletzt immer wieder den Anspruch erhoben, Ministerpräsident werden zu wollen.