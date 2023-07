Nach AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt: "In diesem Land gerät etwas ins Rutschen"

Er ist der neue Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz: Hannes Loth (Mitte) von der AfD konnte die Wahl am Sonntag für sich entscheiden. Für die Rechtspopulisten ist es der zweite Sieg im Zuge des bundesweiten Umfragehochs. © Sebastian Willnow/dpa

Vor dem Hintergrund ihres bundesweiten Umfragehochs hat die AfD erneut eine kommunale Wahl in Ostdeutschland für sich entschieden. Der AfD-Kandidat Hannes Loth (42) gewann am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt - nur eine Woche, nachdem im thüringischen Sonneberg erstmals ein AfD-Landrat gewählt worden war.

Während Landespolitiker von Linken und Grünen in Sachsen-Anhalt besorgt reagierten, freute sich AfD-Landeschef Martin Reichardt (53) über ein "Signal, dass wir den bundesweiten Aufwärtstrend (...) gerade auch hier in Mittel- und Ostdeutschland verstetigen können".

Erst vor einer Woche hatte im südthüringischen Sonneberg Robert Sesselmann (50) als bundesweit erster AfD-Kandidat eine Landratswahl gewonnen. Das sorgte international für Aufsehen und fachte die Debatte über den Höhenflug der AfD weiter an.

Der Verfassungsschutz stuft die Partei bundesweit als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus ein. In deutschlandweiten Umfragen rangiert die AfD bei um die 20 Prozent.