Nach Debatte über Vetternwirtschaft: AfD-Fraktion schließt Jan Wenzel Schmidt aus

Berlin – Die AfD -Fraktion im Bundestag hat ihren Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt (34) im Zusammenhang mit der Debatte über Vetternwirtschaft ausgeschlossen.

Die Fraktion folgte mit dem Rauswurf einem Antrag der Fraktionsspitze um die Chefs Alice Weidel (47) und Tino Chrupalla (50). (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Fraktion folgte damit einem entsprechenden Antrag der Fraktionsspitze um die Chefs Alice Weidel (47) und Tino Chrupalla (50), wie ein Sprecher bestätigte. Der betroffene Abgeordnete bezeichnete die Entscheidung in einer ersten Reaktion als falsch.

Die AfD-Fraktion verliert mit dem Schritt den zweiten Abgeordneten seit der Bundestagswahl im Februar vor einem Jahr und zählt nun noch 150 Abgeordnete.

Im vergangenen Mai hatte der Baden-Württemberger Sieghard Knodel (65) seinen Austritt erklärt, nachdem der Bundesverfassungsschutz die Gesamt-AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hatte, was er inzwischen nach einer aktuellen Gerichtsentscheidung nicht mehr darf.

Schmidt hatte die Debatte über Vetternwirtschaft in der Partei ins Rollen gebracht. Hintergrund sind interne Streitigkeiten in der Sachsen-Anhalt-AfD. Schmidt, Generalsekretär des AfD-Landesverbandes von 2022 bis Februar 2025, und andere Führungskräfte hatten sich überworfen.

Es wurden Vorwürfe laut, er habe sein Bundestagsmandat ausgenutzt, um privat Geschäftsbeziehungen etwa nach China aufzubauen. Ihm wurde zudem angelastet, Parteimitglieder unter Druck gesetzt zu haben. Schmidt wiederum richtete dann Vorwürfe der Vetternwirtschaft an Parteikollegen und kündigte an, Belege dafür vorzulegen.