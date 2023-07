"Neuwahlen!" - AfD mit krasser Forderung!

Die AfD will ihre derzeit guten Umfragewerte bei Neuwahlen am liebsten direkt nutzen. © Sina Schuldt/dpa

Den neuesten Umfragen zufolge pendelt sich die AfD in der Sonntagsfrage derzeit bei Werten um die 20 Prozent ein, während die Zustimmung für die Ampel-Regierung drastisch schwindet.

Angefeuert durch Merz' Aussagen über eine mögliche Zusammenarbeit von CDU und AfD auf kommunaler Ebene, halten die Rechtspopulisten die Zeit nun reif genug, um Neuwahlen zu fordern.

"Deutschland braucht Neuwahlen - bevor es kein Deutschland mehr gibt!", schreibt die AfD am Mittwoch auf Twitter in Bezug auf die schwächelnde Wirtschaftslage in Deutschland und erklärt die angestrebte Energiewende zum Sündenbock.

Auch in einem Beitrag vom Dienstag über drohende Altersarmut und niedrige Renten schlägt die Partei Neuwahlen als Lösung vor: "Es wird Zeit für Neuwahlen - und dafür, diese Politiker in den Ruhestand zu schicken."