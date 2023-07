Wirbel um Merz-Aussagen: Zusammenarbeit mit der AfD? "Brandmauer gegen rechts ist aus Pappmaché"

Berlin - Während die AfD sich ins Fäustchen lacht, zeigen sich viele Partei-Kollegen entsetzt: CDU-Chef Friedrich Merz (67) hat mit seinen Aussagen im ZDF-Sommerinterview für reichlich Wirbel gesorgt. Denn der Christdemokrat lehnte nicht nur ein Verbot der Rechtsaußen-Partei ab, sondern öffnete sogar die Tür für zumindest kommunale Zusammenarbeit! Am Montag ruderte er dann doch wieder zurück.

CDU-Chef Friedrich Merz (67) sorgte im ZDF-Sommerinterview mit einigen Aussagen für Kopfschütteln. © ZDF | Dominik Asbach

Anfang Juli schien der Höhenflug der AfD vorbei zu sein. Doch weit gefehlt: In der neuesten INSA-Umfrage kommt die Partei nun sogar auf 22 Prozent! "Das ist der höchste Wert, den wir je für diese Partei gemessen haben", erklärte Hermann Binkert, Chef des Sozialforschungsinstituts, der BamS.

Für den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz eine Entwicklung, die vor allem für die Kommunalpolitik seiner Partei Folgen haben könnte.

Im ZDF erklärte der 67-Jährige zwar, dass die Union auch weiterhin nicht mit der "Alternative für Deutschland" zusammenarbeiten würde, beschränkte dies allerdings auf "gesetzgebende Körperschaften" und "Regierungsbildungen".

Ein AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt, ein AfD-Landrat in Thüringen - beide demokratisch gewählt, betonte Merz. "Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."

Seine eigene Partei bezeichnete er als "Alternative für Deutschland mit Substanz" und sagte: "Wir messen uns nicht an der AfD, sondern wir sind größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag." Ein mögliches Verbot der AfD, wie von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Marko Wanderwitz (47) kürzlich vorgeschlagen, nannte er "eine Einzelmeinung in der Bundestagsfraktion, die wir nicht teilen".

Nicht nur innerhalb der Regierungsparteien, auch CDU-intern wurde nach dem Sommerinterview deutliche Kritik laut.