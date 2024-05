Paukenschlag: Krah will nicht mehr Teil der AfD-Führung sein

Dresden - Der Europa-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah (47), will künftig nicht mehr Teil der AfD-Parteiführung sein. In einer Sitzung des Bundesvorstands am Montagabend habe er dies angekündigt, bestätigten die Parteichefs Alice Weidel (45) und Tino Chrupalla (49) am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Zuerst hatten ZDF-frontal und Junge Freiheit berichtet.