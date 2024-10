Rassistisches Gejaule mit Folgen: AfD darf Abschiebe-Lied nicht mehr spielen!

Die AfD darf das Abschiebe-Lied nicht mehr spielen. Ob auch Dennis Hohloch (35, m.), der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg, mitsang, ist nicht bekannt. © Christoph Soeder/dpa

Darüber informierte der Landesvorsitzende René Springer (45) die Mitglieder. Zuvor berichtete das Nachrichtenportal t-online darüber.

Um künftige Vertragsstrafen zu vermeiden, "sind wir verpflichtet, es zu unterlassen, den Text des streitgegenständlichen "Abschiebeliedes"", Teile oder Abwandlungen mit der Komposition "Das geht ab" zu verbinden, zu vervielfältigen, öffentlich wiederzugeben, öffentlich aufzuführen oder mit Filmwerken zu verbinden, teilte Springer in dem Schreiben vom Montag mit.

Mehrere junge AfD-Anhänger hatten am Abend der Landtagswahl am 22. September auf der Wahlparty der AfD in Potsdam ein Lied zum Thema Abschiebungen angestimmt.

Zur Melodie des Songs "Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht" der Band Die Atzen sangen sie: "Hey das geht ab, wir schieben sie alle ab, sie alle ab". Dazu hielten sie eine Tafel mit der Aufschrift "Millionenfach abschieben" hoch. Die Polizei hatte mitgeteilt, sie prüfe den Verdacht der Volksverhetzung.