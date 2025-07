Vor Spionage-Prozess gegen Ex-Mitarbeiter: Maximilian Krah soll böse über Weidel gelästert haben

Alles in Kürze

Am 5. August startet in Dresden der Spionage-Prozess gegen einen ehemaligen Mitarbeiter von AfD-Politiker Maximilian Krah (48). (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Im Zuge von Ermittlungen des Bundeskriminalamts (BKA) seien zwei Word-Dateien in chinesischer Sprache entdeckt worden, die Jian G. im Januar 2024 verfasst haben soll, wie aus einem Spiegel-Bericht vom Donnerstag hervorgeht.

Darin habe der wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit Angeklagte vertrauliche Gespräche mit zwei AfD-Politikern, darunter auch eines mit Krah, dokumentiert. Deren Inhalt werfe dem Bericht zufolge kein gutes Licht auf die AfD.

Das BKA selbst äußerte sich nicht zu besagten Dokumenten. Eine Sprecherin erklärte gegenüber TAG24: "Wir bitten um Verständnis, dass das BKA sich grundsätzlich weder dazu äußert, ob es Ermittlungen führt, noch zu etwaigen laufenden Ermittlungsverfahren."

Eine dieser Dateien trage laut Spiegel dabei den Titel "Tee am Vormittag" und berichte über ein Treffen mit Krah am 6. Januar 2024 in einem Café der tschechischen Hauptstadt Prag. Zu dieser Zeit war Krah noch Abgeordneter des Europarlaments, Jiang G. sein Mitarbeiter.



Im Zuge des gemeinsamen Gesprächs habe Krah laut Spiegel-Informationen massiv über Parteichefin Alice Weidel (46) und deren homosexuelle Beziehung abgelästert.