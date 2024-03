Staunen in AfD-Verhandlung: Sicherheitsmann mit Papierschnipsel angeworben?

Gerald Buck, der Vorsitzende Richter, sorgte dafür, dass der Schnipsel "als Anlage zu Protokoll genommen" wurde. © Guido Kirchner/dpa

Nach der Unterbrechung am Mittag trugen die Anwälte der AfD am Dienstag im Oberverwaltungsgericht in Münster vor, ein von der Partei engagierter Sicherheitsmann sei in der Pause von einem Mann angesprochen worden.

Dieser habe ihm vorgeschlagen, künftig gegen Geld Informationen über die Partei zu liefern. Der Mann habe ihm einen Papierschnipsel mit einer E-Mail-Adresse zugesteckt.

Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz wiesen darauf hin, dass es sich selbstverständlich nicht um einen Anwerbeversuch ihrerseits gehandelt habe.