Rechtsmissbrauch: Weiterer AfD-Antrag zu Vertagung der Verhandlung abgelehnt

Bei dem Berufungsverfahren im Streit um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz sitzen Roman Reusch (70, AfD, links), Beisitzer im Bundesvorstand der AfD, und Carsten Hütter (59, AfD), Mitglied des sächsischen Landtags im Foyer des Oberverwaltungsgericht. © Guido Kirchner/dpa

Der Vorsitzende Richter Gerald Buck warf der AfD in der Begründung Rechtsmissbrauch vor. Die Partei habe keine neuen Argumente aufgeführt.

Der Antrag sei pauschal und offensichtlich grundlos gestellt worden.

Kurz darauf stellte die Partei den Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen, weil sie aus einem offiziellen Dokument zitieren wollte, das nicht veröffentlicht werden darf.

Dem stimmte der Senat nicht zu. Zuschauer und Pressevertreter mussten allerdings während der Beratung der Frage das OVG verlassen.

Bevor das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Dienstag in die inhaltliche Auseinandersetzung einstieg, hatte der Anwalt der Partei eine Vertagung gefordert, weil es nicht möglich gewesen sei, in der Kürze der Zeit auf die im Januar eingereichten rund 4200 Seiten Dokumente und 116 Stunden Videomaterial entsprechend einzugehen, sagte Christian Conrad.