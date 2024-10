Tausende demonstrieren gegen AfD-Treffen in Ulm

Ulm - Rund 2000 Menschen haben laut Polizei gegen ein Treffen des AfD -Landesverbandes in Ulm demonstriert.

Der Landesverband Baden-Württemberg der AfD trifft sich an diesem Wochenende und am 9. und 10. November in Ulm, um die Landesliste für die Bundestagswahl im September 2025 aufzustellen.