Umfragewerte stürzen in den Keller: AfD büßt offenbar an Wählergunst ein

Die AfD scheint an Wählergunst eingebüßt zu haben. Zumindest mit Blick auf die neueste INSA-Umfrage. © Sebastian Willnow/dpa

Zumindest dann, wenn man Umfragewerte vom 21. Mai und 15. Januar übereinanderlegen würde. Das ergab eine aktuelle Untersuchung der Meinungsforscher von INSA.

Wie die BILD berichtete, müsste die AfD mit erheblichen Einbußen bei den Erststimmen ihrer Wähler rechnen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Direktmandate der Alternative für Deutschland ins Wanken geraten.

Zu Jahresbeginn dürfte sich die Partei noch an den Ergebnissen der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl erfreut haben. Damals hatte INSA starke 23 Prozent der Stimmen und 43 Direktmandate gemessen. Allein in Sachsen wäre die AfD in 13 von 15 Wahlkreisen als Sieger hervorgegangen.

In Thüringen hätte die Alternative sogar in allen Wahlkreisen triumphiert und auch im Westen der Republik war die Gunst der Wähler in einigen Teilen blau angehaucht. Mittlerweile scheint die Stimmung umgeschlagen.