Unter Drogen ausgerastet: AfD-Politiker in Thailand festgenommen!

Koh Phi Phi - Der Stuttgarter AfD -Politiker Niels Foitzik (32) ist in Thailand festgenommen worden.

Der AfD-Politiker Niels Foitzik (32) lebt seit rund 20 Jahren in Stuttgart. © Bildmontage: Niels Foitzik/Facebook, Monika Skolimowska/dpa

Der 32-Jährige soll laut thailändischen Medien Cannabis konsumiert haben, das in Thailand als besonders stark gilt. Foitzik soll demnach am vergangenen Donnerstag in einem Restaurant im Süden des Landes die Kontrolle verloren haben. Bild berichtete von dem Vorfall.

Der Politiker sei völlig ausgerastet und mit seinem aggressiven und absurden Verhalten aufgefallen, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Zeitung mitteilte. Dabei soll er sogar mit Essen um sich geworfen und Teller vom Tisch gestoßen haben.

Da Foitzik nur wirres Zeug redete, wurde er mit auf die Polizeiwache genommen!

Der gebürtige Berliner soll nun in einem Krankenhaus liegen. "Ich habe heute Morgen mit Niels gesprochen. Ich habe auch mit dem Arzt gesprochen. Aus den Patientenakten geht eindeutig hervor, dass es sich nicht um Drogen handelt", berichtete Kreisvorsitzender der AfD Stuttgart gegenüber Bild.

Foitzik habe lediglich eine Verletzung am Fuß sowie eine Infektion erlitten. An den Vorfall im Restaurant erinnere er sich nicht. Kurz vor seinem Ausraster sei ihm "schwummerig geworden".