Treffen mit Aktion 451: AfD in Hessen mit Warnung an Parteinachwuchs

Wiesbaden - Die AfD in Hessen warnt ihre jungen Mitglieder vor der rechten Studentengruppe Aktion 451, die laut dem österreichischen Verfassungsschutz eine "Identitäre Tarngruppe" ist.

Hessens AfD-Chef Robert Lambrou (58) betont die Bedeutung des Rundschreibens für Mitglieder der Generation Deutschland. © Michael Brandt/dpa

In seinem Jahresbericht 2024 spricht der Verfassungsschutz in Wien von "personellen Überschneidungen" mit der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) der Neuen Rechten.

Der AfD-Landesvorstand in Wiesbaden empfiehlt in einem Schreiben an Hessens rund 170 Mitglieder der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) entsprechend, "nicht an Treffen der sogenannten Aktion 451 teilzunehmen".

Es gebe deutliche Hinweise, dass diese "eine Tarnorganisation der Identitären Bewegung ist, die auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht".

Das Rundschreiben des hessischen AfD-Vorstandes liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Hessens AfD-Chef, Robert Lambrou (58), teilte der dpa mit, nun könnten sich GD-Mitglieder nicht mehr "herausreden, nicht zu wissen, was das ist", wenn man zu Veranstaltungen der Aktion gehe.

Das Schreiben betont nach Lambrous Worten, "dass es ein Gegengewicht gegen die linke Dominanz an Hochschulen braucht. Das sollten wir aber aus eigener Kraft gestalten, statt sich auf zweifelhafte Organisationen einzulassen. Wir sind inzwischen auch mitgliederstark genug, um das selbst zu leisten", ergänzte der hessische AfD-Landessprecher.