Wirbel um Pirnas Bürgermeister: Tim Lochner bei Schulfest nicht erwünscht?

Pirna - Das Pirnaer Friedrich-Schiller-Gymnasium feiert am Dienstag auf dem Campus Seminarstraße Schulfest. Doch statt Vorfreude herrscht Unmut. Grund: Schulleiter Kristian Raum hatte auch OB Tim Lochner (54) eingeladen, der als AfD-Kandidat den Wahlsieg holte. In einem offenen Brief mit Hunderten Unterschriften fordern Schüler, Eltern und Lehrer nun die Ausladung Lochners!